"Seçim ne kadar demokratik hak ise saygı ve sevgide insani bir haktır"

Seçime saatler kala birlik ve beraberlik mesajı veren siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, "Seçim ne kadar demokratik bir hak ise birbirimize saygı göstermekte o kadar zorunlu ve insanı haktır. Saygı ve sevgi her şeyden önce gelir" dedi.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, seçime saatler kala birlik ve beraberlik mesajı verdi. Açıklama yapan İstanbuli, "Demokrasinin temsili demokrasi olarak önem kazanması ve yaygınlaşması için seçim yapılma zorunludur. Seçim siyasi sistemin demokratik olma hakkı olduğu kadar birlik ve beraberliğimiz de o kadar demokratik ve zorunlu bir haktır. Seçim ne kadar demokratik bir hak ise birbirimize saygı göstermekte o kadar zorunlu ve insanı haktır. Saygı ve sevgi her şeyden önce gelir. Bunların olmadığı yer ne demokrasi ne de adalet olur. Yüzyıllarca dünyaya hükmeden bu millet elbette seçimlerde en doğru kararı vereceği gibi dünyaya karşı da birlik ve beraberliğinden taviz vermeyecektir" diye konuştu.