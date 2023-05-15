SEDAŞ, aydınlatma çalışmalarına Gebze ile devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma çalışmalarına Gebze ile devam ediyor. İstanbul-Gebze geçiş güzergahında bulunan D-100 orta refüjdeki 250 W gücünde olan armatürlerin 400 W ile değiştirilmesini sağlayan SEDAŞ ekipleri, ana arterlerin yanı sıra planlanan caddelerde de armatür güç artırım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 5 kilometrelik güzergah boyunca çalışmalarını; 24 metre uzunluğundaki 6 sepetli araç, 16 metre uzunluğundaki 4 sepetli araç, uyarı ikaz römorku, hava kontrol desteği sağlayan yüksek teknolojiye sahip dron ve 30 kişiden oluşan saha ekipleri ile gerçekleştiren SEDAŞ, mevcut armatürlerin gücünü yükseltirken, muhtelif tipteki ampul ve balast değişimlerini de tamamladı. Yol ve çevre güvenliği tedbirlerini alarak çalışmalarına başlayan SEDAŞ ekipleri, aydınlatma seferberliğinde 200 adet armatüre müdahale ederek değişimini sağladı.

Hizmet bölgesinde karanlık cadde ve sokak kalmaması için sönen veya arızalanan lamba ve armatürlerin onarım bakımını yapan SEDAŞ ekipleri, gelen talep ve bildirimleri hızla değerlendirerek, ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.