SEDAŞ, leyleklerin güvenli göç yolculuğu için önlemlerini aldı

Dinlenmek için elektrik direklerine konan leyleklerin, çarpılma riskiyle karşı karşıya olmasından dolayı SEDAŞ izolasyon çalışması ile leyleklerin çarpılmasını önlemeyi hedefliyor.

Elektrik dağıtımında enerji altyapısını güçlendirirken, çevre ve canlı hayatını korumaya özen gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), leyleklerin göç güzergahında önlemler alıyor. SEDAŞ, enerji nakil hatlarında dinlenmek için mola veren leyleklerin konma veya kalkış sırasında zarar görmemeleri adına kuşkonmaz ve izolatör kaplama gibi ekipmanlarla koruyucu müdahalelerde bulunuyor.

SEDAŞ, leyleklerin göç rotasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaya devam ettiği bilgisini paylaştı. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Leyleklerin kanat açıklığı yaklaşık 155 santimetre olup, iletkenler arasında çarpılma ihtimali bulunmaktadır. Göç esnasında sıklıkla iletkenlere konmakta ve çarpılmaktadırlar. Bu şebekeler için direk üstü ekipmanların (izolatör, jumper vb.) izole edilmesinin yanında iletkenler arası mesafenin arttırılması veya şebeke tertibinin değiştirilmesi gibi önleyici çalışmalarımız bulunuyor. Serçe, karga, güvercin ve üveyik gibi küçük ve bölgede yaşayan kuşlar da iletken ile direk arasında çarpılabilmektedirler. Bu durumun önlenmesi için de izolasyon kaplama çalışmalarının yanı sıra havai hat ve beton travers üzerinde bakım onarım çalışmaları yaparak, küçük kuşların çarpılmasını önlüyoruz" ifadeleri kullanıldı.