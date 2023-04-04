SEDAŞ toplantısında güncel mevzuat bilgilendirmeleri masaya yatırıldı

SEDAŞ'ın, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Elektrik Teknisyenleri Odası (ETO) başkanları ile bir araya geldiği toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dağıtım faaliyet bölgesinde yetkili EMO ve ETO başkanlarını teknik eğitim merkezinde yüz yüze yapılan toplantıda misafir etti. SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ bölge müdürleri ve bölge yöneticilerinin de katıldığı toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı.

Abonelik işlemleri, elektrik bağlama aşamaları, usulsüz ve kaçak kullanım hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı toplantıda "yeni bağlantı süreçlerinde kofre kullanımı, yapı bağlantı hattı saha kontrolü, şantiye pano tasarımlarının standartlaştırılması, AG teknik kontrol süreçleri ve elektrik sayaçları" konularında sunum yapıldı. SEDAŞ yöneticileri, müşteri hizmetleri merkezleri süreç bilgilendirmeleri, enerji müsaadesi süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.