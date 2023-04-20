SEDAŞ'ta bayramlaşma

Ş. (SEDAŞ) çalışanları, Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu bu yıl da birlikte yaşadı. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki SEDAŞ bölge müdürlüklerinde düzenlenen geleneksel buluşmada yöneticiler ve çalışanlar bayramlaştı.

Etkinliğe SEDAŞ'ın üst yönetim ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı. SEDAŞ personellerinin bayramlarının kutlandığı programda, çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, bayram buluşmalarının geleneksel hale getirildiği ifade edilerek, "Bereketin sembolü olan Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu hep bir arada yaşamaktan sevinç duyuyoruz. Deprem bölgesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.