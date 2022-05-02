Şehir Hastanesi yolu güzelleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir hastanesi yolu için çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. İzmit Yeşilova mevkiinde yapılan Kocaeli Şehir Hastanesi yolu üzerinde yaklaşık 40 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 300 kamyon toprak serimi ve toprak tesviyesi yapıldı. Sulama hattı tamamlanıp ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları tamamlandı. Toros sediri, himalaya sediri, batı ladini, süs elması, mavi ladin, atlas sediri, sığla, süs eriği, dişbudak, şeker akçaağaç, ıhlamur ve ladin türlerinden toplam 914 adet ağaç dikildi. Çalışmalardan dolayı kirlenen yollar ise araçlarla temizleniyor.