Şehir hastanesine yeni hat

Nisan ayında hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne vatandaşların kolay ulaşımının sağlanması amacıyla yeni bir hat daha hizmete alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayının ilk haftasında hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için ulaşım planlarını düzenlemeye devam ediyor. Ulaşım dairesi başkanlığı daha önce Kocaeli Şehir Hastanesi için 8 yeni hat kurmuştu. Vatandaşların rahat ve hızlı ulaşımı için SH3 hattı da pazartesi günü seferlerine başlayacak. SH3 gidiş güzergahı; Tavşantepe Caddesi, Dilek Sokak, Ata Sokak, Gülcanlar Sokak, Okan Sokak, Demir Sokak, Cephanelik, Kocaeli Şehir Hastanesi. SH3 dönüş güzergahı;

Kocaeli Şehir Hastanesi, Cephanelik, Demir Sokak, Okan Sokak, Gülcanlar Sokak, Ata Sokak, Dilek Sokak, Tavşantepe Caddesi olarak belirlendi.