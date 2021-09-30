Şehir tiyatroları, 1,5 yıl sonra perde açıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle 1,5 yıl önce salonlardaki oyunlarına ara vermişti. 2020 yılının kasım ayında salonlarda perdelerini kapattıktan sonra en sevilen oyunlarını online olarak sergileyen ve açık hava performanslarıyla seyircisiyle buluşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda tüm pandemi kurallarına uygun olarak SDKM'de perdelerini açıyor. 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Anton Çehov'un ünlü Vişne Bahçesi oyunuyla Kocaelili tiyatro severlerle buluşacak olan şehir tiyatrolarının yönetimi ve oyuncuları, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduklarını söyledi.

"Seyircimizi çok özledik"

"Heyecanımızı ve mutluluğumuzu kelimelerle anlatmak mümkün değil" diyen Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, "Pandemi nedeniyle salonlarda perde kapattık ama seyircimizden hiç ayrı kalmadık. Online oyunlarımıza tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Yine açık hava oyunlarıyla seyircimizle buluştuk. Pandemi sürecinde sanatın iyileştirici yönünü seyircimizden hiç eksik etmediğimiz için ödüller aldık. Şimdi salonlarda seyircimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni oyunlarımız ve çocuk oyunlarımızla seyircimizin karşısında olacağız. Bu süreçte bizden desteklerini eksik etmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekip ve oyuncu kadrosu

Yazan: Anton Pavloviç Çehov, Yönetmen: Mehmet Birkiye, Çeviren: Belgi Paksoy, Dekor Tasarımcısı: Efter Tunç, Kostüm Tasarımcısı: Ayşegül Alev, Işık Tasarımcısı: Cem Yılmazer, Müzik: Fırat Akarcalı, Koreograf: Tuğçe Tuna, Efekt Tasarımcısı: Ahmet Tanık,

Dramaturg: Melih Korukçu, Yönetmen Yardımcısı: Arzu Bigat Baril, Reji Yardımcısı: Azer Şelte. Oyuncular; Esra Bezen Bilgin, Ezgi Özbalı, Seda Güven Şahin, Nuri Karadeniz, H.Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Sezen Düzakar Çetindaş, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Nursel Çeliktürk, Cansu Mengüç, İsa Karslı.