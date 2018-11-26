Şehir Tiyatroları Aralık ayında dolu dolu geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aralık ayında da tiyatro severler için birbirinden güzel oyunları sahnelemeye devam edecek. Şehir Tiyatroları 10 ayrı oyunla seyircilerin karşısında olacak.

Yeni sezonda, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen yeni oyunların yanı sıra eski oyunlar da sahneleniyor. Aralık ayında sahnelenecek eski oyunlar arasında, Keşanlı Ali Destanı, Fareler ve İnsanlar Hakkında, Kurdele ya da Artı Sonsuz, İyi Geceler Anne, Güzel ile Çirkinin Müzikali yer alıyor. Ayrıca Aralık ayı boyunca her Pazartesi, saat 20.00'de SDKM Tatbikat Sahnesi'nde ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği de gerçekleştiriliyor.

Öte yandan yeni ve eski oyun metinlerini, oyunları tanıtmak veya yeniden hatırlatmak amacıyla ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturuyor. Aralık ayında “Yağmur Sıkıntısı” isimli eser ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği ile Tatbikat Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. “Yağmur Sıkıntısı” isimli eser 3-17-24 Aralık tarihlerinde saat 20.00'da Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından okunacak.