Şehir tiyatroları online buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Belediye ve Şehir Tiyatroları Dijital Buluşması'na,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra çok sayıda şehir tiyatrosu yöneticisi katıldı. Bir araya gelen şehir tiyatroları, pandemi sürecini değerlendirip ortak çalıştay kararı aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında perdelerini kapatan tiyatrolar, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle süreci nasıl değerlendirebilecekleri üzerine görüş alışverişinde bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Belediye ve Şehir Tiyatroları Dijital Buluşması da bu buluşmalardan biri oldu. Dijital buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra Adana, Antalya, Bornova, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Mersin, Nilüfer ve Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu yöneticileri katıldı.

Ortak çalıştay kararı

Dijital buluşmada, tiyatroların pandemi süreci ile birlikte aldıkları önlemler, gerçekleştirilen ve halen devam eden dijital etkinlikleri konuşuldu. Buluşmada, özel tiyatrolara yapılan yardımlar ve yine özel tiyatrolar için yapılması gerekenler değerlendirildi. Buluşma sonrasında kamu tiyatrolarının katılımıyla gerçekleştirecek bir çalıştay yapılması konusunda ortak bir karar alındı.