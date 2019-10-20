Şehir Tiyatroları perdelerini ‘Macbeth' ile açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2019-2020 sezonuna Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)'nde düzenlenen muhteşem bir gala gecesi ile başladı. “Macbeth” isimli oyunla yeni sezonun açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyun öncesi Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları tanıtımının yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Önümüzdeki 2 sezon boyunca sahnelenmesi planlanan oyunların kısa tanıtımlarının yer aldığı sunumun ardından W. Shakespeare'in yazdığı, usta yönetmen Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği ‘Macbeth' oyunu tiyatro severlerle buluştu.

Yeni sezonun açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eşi Figen Büyükakın ile katılırken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Büyükşehir daire başkanları ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. SDKM'de ‘Macbeth' oyunu öncesi bir kokteyl düzenlendi. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, kokteyle katılan tiyatro severlere, Ormanya Müzikali, sosyal sorumluluk projeleri ile bu sezon ve gelecek sezonlarda gösterime girecek oyunlar hakkında bilgiler veren bir sunum gerçekleştirdi.

Belleklerde derin izler bırakan ‘Macbeth' oyununun sonunda oyuncuların yanına sahneye çıkan Başkan Tahir Büyükakın duygularını, “Tiyatroda oyunun değerini seyirciler alkışlarıyla belirler. Tiyatro'da konuşmak yerine ben alkışlamak istiyorum” diyerek belirtti.