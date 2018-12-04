İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehir Tiyatroları'nda ‘'Kulis Saati Söyleşileri''

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyunlar öncesinde oyuncularla söyleşi etkinlikleri geçekleştiriliyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen oyunlar öncesinde oyuncularla söyleşi etkinlikleri geçekleştiriliyor.



SDKM Büyük Sahne'de 7 Aralık Cuma günü saat 18.00'de sahnelenecek ‘Fareler ve İnsanlar Hakkında' oyunu öncesinde, oyuncularla ‘Kulis Saati Söyleşisi' gerçekleştirilecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda bu hafta ayrıca, 5 Aralık Çarşamba günü Oda Tiyatrosu'nda ‘Oyalananlar' oyunu seyirciyle buluşacak. 9 Aralık Pazar günü 14.00'te “Minik Bulut Minnak” ve 5 Aralık Çarşamba günü “Güzel ve Çirkin'in Müzikali” çocuk oyunları büyük sahnede seyirciyle buluşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.