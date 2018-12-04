Şehir Tiyatroları'nda ‘'Kulis Saati Söyleşileri''

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen oyunlar öncesinde oyuncularla söyleşi etkinlikleri geçekleştiriliyor.

SDKM Büyük Sahne'de 7 Aralık Cuma günü saat 18.00'de sahnelenecek ‘Fareler ve İnsanlar Hakkında' oyunu öncesinde, oyuncularla ‘Kulis Saati Söyleşisi' gerçekleştirilecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda bu hafta ayrıca, 5 Aralık Çarşamba günü Oda Tiyatrosu'nda ‘Oyalananlar' oyunu seyirciyle buluşacak. 9 Aralık Pazar günü 14.00'te “Minik Bulut Minnak” ve 5 Aralık Çarşamba günü “Güzel ve Çirkin'in Müzikali” çocuk oyunları büyük sahnede seyirciyle buluşacak.