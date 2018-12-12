Şehir Tiyatrolarında “Püskül” töreni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Gölge Oyunu, “Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor” oyunu ilk kez sahne aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 21'inci Senesinde 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açmıştı. Yeni sezonda seyirciyle buluşan oyunlar arasında yer alan “Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor” isimli çocuk oyunu Tatbikat Sahnesi'nde seyircisiyle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda ilk kez sahne alan Gölge Oyunu “Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor” oyununun ardından unutulmuş bir ahilik geleneği olan “Püskül” töreni gerçekleştirildi. Karagöz sanatçısı Hüseyin Dilan, yanında 7 Yıl eğitim alan çırağı Erdoğan Cengiz'in sahnesine ilk püskülünü taktı. Törenin ardından Gölge oyunu geleneklerine göre çırak olan Erdoğan Cengiz, Ustalığa terfi etti.

Hayali yani usta olabilmek için bir Gölge Oyunu ustasının yanında uzun süre çalışmak gerekiyor. Hayali olmak için önce en alt basamak sayılan Sandıkkar olarak başlanır ve hayal perdesinin içinde olduğu sandık taşınırdı, bir süre sonra Sandıkkarlıktan çıraklığa terfi edilir, çıraklık döneminden sonra Yardak olunur. Yardak olmak demek artık bir hayali adayı olmak demektir. Yardaklık döneminde iyice pişen hayali adayı ahilik geleneğine uygun olarak ustası tarafından esnaf loncasına bildirilir, esnaf loncasına bağlı ustaların imtihanını kazandığı takdirde kendisine ustası tarafından bir mahlas verilir ve hayali olarak ilan edildikten sonra ustası tarafından püskül takılır.