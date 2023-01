Şehir Tiyatrolarının oyunu İstanbul seyircisinden tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın “Kurdele ya da Artı Sonsuz” oyunu İstanbullu seyircilerden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz tarafından kaleme alınan ve şiddet çemberindeki iki farklı kadının yaşamından kesitleri konu alan “Kurdele ya da Artı Sonsuz” oyunu İstanbullu tiyatro severlerden tam not aldı. Oyunda kadına yönelik şiddetin hem fiziksel hem de psikolojik boyutları ele alınıyor. Prömiyeri 8 Mart 2013 yılında yapılan oyun ve Şehir Tiyatroları'nın başarılı sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz'un performansı, İstanbullu tiyatro severlerden tam not aldı. Toplumsal şartlandırmaların getirdiği baskı ve yönlendirmelerin erkeği de çaresizliğe sürüklemesi ile hayatın şiddeti merkeze alan bir yapboza dönüşmesi ironik bir dille aktarıldı. Oyunu çok sevdiğini söyleyen seyirci Tayfun Mengüç, “Kocaeli Şehir Tiyatrolarını büyük bir özlemle İstanbul'a bekliyorduk. Kocaeli Şehir Tiyatroları büyük bir repertuara sahip. Bu oyunu iyi ki izledim. Beklentim çok yüksek değildi. Tek kişilik oyunlar her zaman zor olur ama sahnelenen oyun muhteşemdi. Seçil hanımı iyi ki tanıdık. Çok başarılı bir oyun. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nı daha farklı oyunlarla da İstanbul'a bekliyoruz. Oyunda kadına şiddete yönelik bir farkındalık var. Ayrıca büyük bir oyunculuk dersi gördük. Herkesi bu oyunu izlemeye bekliyoruz” dedi.

"Oyunumuz 2 gün daha İstanbul'da sahnelenecek"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Seçil Mutlu Oğuz, “Oyunu ilk kez Kocaeli'nde 8 Mart 2013 yılında oynadım. 10. yılım ve bugün İstanbul'da 97. temsilimi gerçekleştirdim. İstanbul seyircisi salonda büyük bir enerjiyle beni izledi. Benim için çok mutluluk verici. Oyunumuz 2 farklı kadının şiddete uğraması ve belli bir dönemde yollarının kesişmesini anlatıyor. Oyunumuz kadına şiddet oyunu ve maalesef güncelliğini koruyor. Oyunumuzu izleyenler bir farkındalık görecek. Oyunumuz 2 gün daha İstanbul'da sahnelenecek” ifadesini kullandı.

"İstanbul seyircisi oyunu çok sevdi"

Oyunun konu olarak güncelliğini koruduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Çok etkilendim, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul seyircisi oyunu gördüğüm kadarıyla çok sevdi. Özellikle Seçil'in oyunculuğu çok ön plana çıktı. İnşallah devamı gelecek. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ailesi olarak çok mutluyum. İstanbullu tiyatro severler mutlaka gelsin ve izlesin" şeklinde konuştu.