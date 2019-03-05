Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gaz kokusu olduğu ihbarını alan itfaiye, AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanılamazken, kokudan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Şehirlerarası otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede gaz kokusu olduğunu iddia eden vatandaşlar panikle durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri kısa süre sonra olay yerine intikal etti. Olay yerindeki polis ekibinin kokunun Tem Otoyolundan çıkan bir tankerden kaynaklanmış olabileceği bilgisi sorasında AFAD ekipleri, otoyol çıkışında kimyasal tespit cihazıyla ölçüm yaptı. Ölçüm sonucu değerlerde bir problem tespit edilemeyince otoyol çıkışındaki dereden numune alınarak madde tespiti analizi yapıldı. Ölçüm ve analizler neticesinde herhangi bir olumsuz değere rastlanmadı.

Peronda bulunan bir vatandaş ise kokudan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan ismi öğrenilemeyen vatandaş, İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.