Şehit Alper Ortaokulu'na müzik sınıfı kazandırıldı

Okul yönetimi ve öğrencilerin talebi üzerine Şehit Alper Al Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan müzik sınıfının açılışı yapıldı. Açılışı katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çocuklarımızın, sanat eğitimi alanındaki kalitesinin artmasını istiyoruz. İzmit'ten sanatçılar yetişsin, İzmit'in adını her yerde söylesin. Bizim için bundan daha büyük bir gurur kaynağı olamaz. Okullarımızın bize ihtiyaçları olmaları halinde emirlerindeyiz" dedi.

İzmit Belediyesi, okul yönetimi ve öğrencilerin talebi üzerine Şehit Alper Al Ortaokulu'na müzik sınıfı kazandırdı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şehit Alper Al Ortaokulu'nda yaklaşık 40 metrekarelik alan dönüştürülerek 32 kişilik müzik sınıfı yapıldı. Çelik konstrüksiyon sahne oluşturuldu. Duvar boyaları yapılarak masa, sandalye ve raflı kitaplık yerleştirildi. Duvarlar nota motifleri ile süslenirken alanda sahnenin alt kısmı ise depolama alanı olarak değerlendirildi. Yapımı tamamlanan müzik sınıfının açılışını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öğrencilerle birlikte yaptı. Müzik sınıfının açılışına Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, okul müdürü İsmail Ünlü, Şehit Alper Al'ın babası Mehmet Al, öğretmenler ve mahalle muhtarları katıldı.

"Sanat varsa barış var, hoşgörü var, insanlık var"

Müzik sınıfının açılışında konuşan Başkan Hürriyet, "Pırıl pırıl genci, böyle enerji dolu görmek ve gözlerindeki o ışıltıyı hissetmek çok kıymetli. Sanat gerçekten hayatın ayrılmaz bir parçası. Pandeminin de etkisiyle beraber hem sosyal hayattan hem sanatsal hayattan koptuk. Biz göreve geldiğimizden bu yana rutin belediyecilik dışında insan odaklı çalışmalara ağırlık verdik. Kente ruh katmak, insanların hayatına dokunmak için var gücümüzle çalıştık. Sanat varsa barış var, hoşgörü var, insanlık var, insani değerler var. Sanat iyileştirici bir araç. İnsanlar yürüdükleri sokakların farkına varabilsin, 'İyi ki İzmit'te yaşıyorum' diyebilsin diye tek tek sokaklarımızı güzelleştirmeye başladık. Asfalt da attık, kaldırım da döşedik. Ama bunun yanı sıra o sokağı da sanatla süsledik. O sokağa girdiğinde vatandaşlarımız mutlu olsun istedik. Atıl bir yapımızı ciddi bir tadilatla dönüştürdük ve Sanat Akademisi'ne çevirdik. İzmit Sanat Akademimizde çocuklarımız dans ediyor, keman çalıyor, tiyatro sahnesine çıkıyor. Tamamı İzmit'in evlatlarından oluşan Kent Orkestrası kurduk. Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu'nu oluşturduk ve pek çok şenlikte İzmitli vatandaşlarımıza unutamayacakları gösteriler sundular. Kentimizde daha önce yapılmayan pek çok festivali gerçekleştirdik. Bütün bunları da sanatla, sanat aşkıyla yaptık. Daha önce Kazım Karabekir Ortaokulu ve Kocaeli Fen Lisesi'ne de müzik sınıfları yapmıştık. Talep üzerine 2 ay içerisinde bu sınıfımızı hazırladık. Çocuklarımızın, sanat eğitimi alanındaki kalitesinin artmasını istiyoruz. İzmit'ten sanatçılar yetişsin, İzmit'in adını her yerde söylesin. Bizim için bundan daha büyük bir gurur kaynağı olamaz. Okullarımızın bize ihtiyaçları olmaları halinde emirlerindeyiz” ifadelerini kullandı.