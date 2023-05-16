Şehit ateşi Kocaeli'ye de düştü

Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in eşi Melek Ölmez, acı haberi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşadıkları evde aldı. Acılı aile, Tarsus'taki cenazeye katılmak üzere jandarma eşliğinde yola çıktı.

Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez (38) şehit düştü. Şehidin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan eşi Melek Ölmez ile 8 ve 13 yaşındaki 2 oğluna acı haberi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı verdi. Şehidin cenazesinin yarın Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Haberin ardından yasa boğulan aile, jandarma ekiplerinin eşliğinde Tarsus'a doğru yola çıktı.

Şehit Serkan Ölmez'in daha önce 2013 ve 2020 yılları arasında İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda İz Takip Köpeği Unsur Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.