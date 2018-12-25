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Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

Iğdır’da kobra tipi aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in acı haberi baba ocağına ulaştı.

Iğdır'da kobra tipi aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in acı haberi baba ocağına ulaştı.


Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kurtömer Karakolu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (31) Kocaeli Darıca'daki baba evine şehit ateşi düştü. Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'ta yaşayan şehidin evine acı haberi Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Turan Aksoy verdi.

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