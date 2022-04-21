Şehit çocuklarına scooter sürprizi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisinden scooter talep eden El-Bab şehidi Murat Tevlim'in çocuklarına sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti ve hediyelerini verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, El-Bab şehidi Darıcalı Murat Tevlim'in çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Başkan Bıyık, kendisinden scooter talep eden çocuklara hediyelerini de verdi. Şehit çocuklarının elinden tutmaya devam edeceğini belirten Bıyık, "Şehit aileleri ve onların emanetleri bizim başımızın tacı. Şehidimizin emaneti olan yavrularımızın bizden taleplerini yerine getirmek boynumuzun borcu. Her zaman onların yanında olmaya ve ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz bizlerin sağlığı ve huzuru için canlarını seve seve feda ediyorlar. Bize düşen de her zaman onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışmak olacak" diye konuştu.