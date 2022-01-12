Şehit Er Muhammed Bozarslan'ın adı bu kütüphanede yaşatılacak

2016 yılında Suriye'de şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan'ın adı, Körfez Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda kurulan kütüphaneye verildi.

Kütüphane, Körfez Belediyesi'nin desteği ve vatandaşların gönderdiği kitaplarla açıldı. Açılışa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası dua edildi.

"Şehidimizin ismi sonsuza kadar yaşayacak

Şehidin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi sonrasında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Şehitlerimiz bu ülke için canlarını feda ettiler. Hem böyle bir kütüphanenin açılıyor olması hem de bu güzel yere şehidimizin adının verilmesi gerçekten çok anlamlı. Şehidimizin ismi bu kütüphanede sonsuza kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şehit yakınlarıyla birlikte kurdele kesildi

Protokol üyeleri, şehidin yakınları ile birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra kütüphaneyi gezen protokol üyeleri, kütüphanenin açılışında emeği olan STK temsilcilerine de teşekkür etti.