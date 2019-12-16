İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Eren Bülbül merkezi çocukların kitap yuvası oldu

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi.

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü' etkinliği düzenlendi.


Körfez Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü' etkinliği düzenlendi. Körfez Anadolu İlkokulu öğrencileri, “Okuma Dersi' projesi kapsamında Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi'ne gelerek kütüphanede yer alan kitaplardan yararlandı. Bilgi evi personeli de her yaş grubuna uygun kitapların yer aldığı kütüphaneden çocuklar için kitap seçti. Öğretmenler bu tür bir kütüphanenin ve yaşam merkezinin ilçeye kazandırılmış olmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.


Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi yetkilileri de kütüphanenin her zaman ziyaretçilere açık olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.