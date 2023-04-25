Şehit Hüseyin Kaptan ve ailesi dualarla anıldı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Hüseyin Kaptan, ailesi ve tüm şehitler, Başiskele'de dualarla anıldı.

Hüseyin Kaptan Şehitliği'nin ziyarete açılışının 2. yıl dönümünde gerçekleştirilen program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Fatma Hatun Cami İmam Hatibi Hasan Aksoy ve Damlar Cami İmam Hatibi Abdullah Çınar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

"Bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır"

Programda yaptığı konuşmada, ilçenin değerlerini önemsediğine dikkat çeken Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizlere düşen bu tarihi değerleri, geleceğe en doğru şekilde aktarmaktır. Başiskele'mizin tarihinde nice kahramanlar, nice zaferler, nice güzel anılar bulunmaktadır. Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır. Osmanlı Devleti'mizin son zamanlarında bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır. Bu katliamlardan birisi de I. Dünya Savaşı sırasında (1915) Bahçecik-Seymen Yolu Yeniköy Sapağı üzerinde yaşanmıştır. Seymen'de kayıkçılık yapan Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilmiştir. Ruhları şad olsun" dedi.

"Ben Erzurumlu olarak, Ermenilerin ne kadar büyük katliamlar yaptığını biliyorum"

Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Ermeni meselesinin Türkiye'de ve dünyada yıllardır gündeme taşındığını ifade ederek, "1850'li yıllara kadar Ermenilerin hiçbir sıkıntısı yoktu. Ancak bu yılın sonunda İngilizlerin kışkırtmaları ve teşvikleriyle teşkilatlanmaya başlayan Ermeniler, çeteler ve çeşitli ayrılıkçı örgütlerle devlete ve millete saldırmaya başladılar. Biz asla Ermenilere zulmetmedik. Bizim milletimiz tarih boyunca hoşgörünün timsali olan medeniyetler kurarak bu zamana kadar yaşamıştır. Ben Erzurumlu olarak, Ermenilerin ne kadar büyük katliamlar yaptığını biliyorum" diye konuştu.

"Bizler bu sözde Ermeni soykırımını asla kabul etmiyoruz"

Geçmişte Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nda Tarih Uzmanı olarak görev aldığını vurgulayan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise "Görevim süresince 1915 tarih olayları ile ilgili birçok belgeyi günümüz Türkçesi'ne çevirdim. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu konuda arşivler açılsın ve arşivler üzerinden bu konu tartışılsın gibi net bir ifadesi var. Bu ifadeyi tasdik noktasında arşivleri Türkçe'ye çevirmiş bir kişi olarak gerçekten yaşananları uzun süre Türk toplumu hem içselleştirmiş hem de eğer bu noktada bir kusurumuz varsa onları da örfi idare önünde mahkemeye çıkarılmış, yargılanmış, suçlu var mı, kişilere atılan suç delilleri var mı hepsini birebir hayatın gerçek sayfaları arasına yerleştirmiş, netleştirmiş aklanmış bir geçmişiz var. Bazılarının diaspora çalışmaları çerçevesinde soykırım adı altında necip milletimizi suçlamalarının hiçbir kabul edilebilir yanı yok. Bu asla kabul edilemez bir suçlamadır. Genelkurmay belgelerimiz ortada ve bunların hiçbiri sahte değil ve bu belgeler herkese açık. Ama bu belgelere açık olmayan ABD ve Fransa gibi tarihi sömürgecilik ve soykırımlarla dolu ülkeler var. Bizler bu sözde Ermeni soykırımını asla kabul etmiyoruz. Biz yaptığımız şeylerin ne olduğunu bilen bir toplumuz. Bugün burada yaptığımız anma programını çok değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, ilçe protokolü, meclis üyeleri, STK temsilcileri, Şehit Hüseyin Kaptan'ın torunları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.