İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi

Hakkari’de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik’in naaşı askeri uçakla Kocaeli’ye getirildi.

Hakkari'de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi.



Hakkari'de 19 Ocak tarihinde teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine şehidin ailesi ve yakınları, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, askeri erkan katıldı.



Şehidin naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze nakil aracına taşındı. Edilen duaların ardından Gedik'in naaşı, cenaze nakil aracı ile memleketi Sakarya'ya götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.