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Şehit Volkan Tantürk için evinin önüne helallik istendi

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk için evinin önünde yakınlarından helallik istendi.

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk için evinin önünde yakınlarından helallik istendi.


Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli'ye getirildi. Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehit Tantürk'ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk'ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.


Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesinin öğle vakti Değirmendere Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garipler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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