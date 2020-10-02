Şehit Yücel'in adı Körfez'de kütüphanede yaşatılacak

Körfez İGSAŞ Ortaokulu'nda şehit Raşit Yücel'in anısına oluşturulan kütüphanenin açılışı Başkan Şener Söğüt'ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Körfez İGSAŞ Ortaokulu'nda şehidimiz Raşit Yücel'in anısına oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, İGSAŞ Ortaokulu ve Şehit Kütüphaneleri Platformu işbirliği ile hayata geçirilen kütüphanenin açılışına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Okul Müdürü Murat Dumansız ve çok sayıda davetli katıldı. Şehidimizin ailesinin de katıldığı açılışta kurdele kesimi sonrasında konuşan Başkan Şener Söğüt, “Şehitlerimizin adının yaşatılması, öğrencilerinde milli ve manevi değerlerimiz hakkında farkındalık sağlaması amacıyla bu tür çalışmaların yapılması önemli. Şehidimizin adının yaşatıldığı bu kütüphane, gelecek nesillerimize kılavuz olacak” dedi.

Daha sonra kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere plaket verildi.