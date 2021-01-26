Şehitlerin adının yaşatılacağı üç kütüphaneye, İzmit Belediyesinden kitap desteği

İzmit Belediyesi, şehitlerin adının yaşatılması amacıyla yürütülen Şehit Kütüphaneleri Projesi kapsamında Yozgat'ta üç ayrı okulda kurulacak olan ve üç vatan kahramanının isminin yaşatılacağı kütüphaneler için kitap bağışında bulundu.

Şehitlerin unutulmaması adına yürütülen projeye destek veren İzmit Belediyesi, çeşitli kategorilerde 1500 kitabı Yozgat'ta bulunan üç okula ulaştırmak üzere proje destekçisi Mustafa Eranıl'a teslim etti. 24 Temmuz 1997'de Diyarbakır'da şehit olan Şehit Er Salih Ekinci'nin adı Yozgat Atatürk İlkokulu'nda, 5 Temmuz 2002'de Elazığ'a şehit düşen Cihan Karadavut'un adı Yozgat Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve 13 Eylül 2001'de Edirne'de şehit düşen Polis Memuru Nuri Tanışman'ın adı Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu'nda oluşturulacak olan kütüphanelere verilecek.