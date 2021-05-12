Şehitliklerde buruk bayram arifesi

Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesinde yasaktan muaf tutulan şehit yakınları, mezarlıkları ziyaret ederek şehitlerinin mezarı başında dua etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 81 ilde 17 günlük tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yeni yayınlanan genelgeye göre ise şehit yakınları bu yasaktan muaf tutuldu. Şehit yakınları, Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelerek şehitlerin mezarı başında dualar etti. Şehitlik ziyaretine ayrıca Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Yalçın Payal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

"Buruk giriyoruz"

Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladığını ifade eden Seddar Yavuz, "Rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluşu ifade eden, tüm müminlerin büyük bir coşku ile yaşadığı, hayatını terbiye ettiği, yeniden anlamlandırdığı mübarek ayın sonuna geldik. Aziz milletimin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Elbette bayrama biraz buruk giriyoruz. Özellikle ülkemizi ve İslam dünyasını kan gölüne çevirmek isteyen küresel çetelerin iş başından olduğunu üzülerek görüyoruz. Özellikle son dönemde Kudüs'e meydana gelen insanlık dışı vahşeti ve bu vahşeti gözlerini kapayan, kulaklarını tıkayan sözde medeni batının iki yüzlülüğü tekrar görmüş oluyoruz. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimiz daim olmalıdır" dedi.

Kudüs'teki olaylara değinen Tahir Büyükakın ise "Bir Ramazan'ı bitirmek üzereyiz. Son oruçlarımızı tutacağız. Tüm Müslüman aleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Başta dünyada kan ve gözyaşının akmaya devam ettiği en önemlisi Kudüs'e yaşanan olayların son bulmasını bu bayram vesilesi ile temenni ediyorum" diye konuştu.