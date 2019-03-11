İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seka Devlet Hastanesi Korosu'ndan Tıp Bayramı'na özel konser

KOCAELİ(İHA) – Seka Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, 14 Mart Tıp Bayramına özel konserde halk müziği eserleri seslendirdi.



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından desteklenen Seka Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, SDKM'de Tıp Bayramına özel konser verdi. Seka Devlet Hastanesi çalışanlarının oluşturduğu koro katılımcıların beğenisini kazandı. Konser boyunca tüm şarkılar bolca alkış aldı. Korosu Akmeşe Yolları'nda isimli Kocaeli türküsünü de seslendirdi.



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden Nuray Polat'ın eğitim verdiği Seka Devlet Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu, Nuray Polat'ın şefliğinde Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla Tıp Bayramına özel bir konserde sanatseverlerin karşısına çıktı. Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç, hastane çalışanlarının katıldığı konserde, eserler solo ve koro olarak seslendirildi. Katılımcıların zevkle dinlediği konserde konuşan Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç, korodaki arkadaşlarını ve şef Nuray Polat'ı tebrik ederek kendilerine bu fırsatı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.