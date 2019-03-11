Seka Devlet Hastanesi Korosu'ndan Tıp Bayramı'na özel konser

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KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği işbirliğinde “Mevzu Kadınsa” isimli program düzenlendi.


Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe alanlarında öncü ve etkili olmuş kadınlar konuk olarak tecrübelerini aktardı. Kadınlar Günü sebebiyle “İçindeki Kadını Keşfet” sloganıyla girişimci, yönetici, doktor, pilot, mühendis, oyuncu, yazar, avukat, ses sanatçısı, ceo, eğitmen vb meslek gruplarında başarılı iş insanlarının ilham ve güç veren konuşmaları özellikle üniversite öğrencisi gençlere ve kadınlara motivasyon kaynağı oldu.

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