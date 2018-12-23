SEKA Kağıt Müzesi 7'den 70'e hizmet veriyor

SEKA Kağıt Müzesi'nin etkinliğine katılan 68 yaşındaki Zekiye Akbaşak, tüm yaşıtlarını atölyelere davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi gerçekleştirdiği atölyeler ile farklı yaş gruplarına sanatla tanışma imkanı sunuyor. Hafta sonu yetişkinler için gerçekleştirilen Kirigami Atölyesi'nin 68 yaşındaki katılımcısı emekli öğretmen Zekiye Akbaşak, “Bu tip etkinlikler katılımcılara sanatı eğlenerek, zevk alarak ve ilgiyle keşfetme imkanı sunuyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar beni gururlandırıyor, insanlar için muhteşem bir aktivite emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

SEKA Kağıt Müzesi bünyesindeki 16 farklı atölyenin yanı sıra gerçekleştirdiği özel etkinliklerle de ilgi çekmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen atölye ve etkinliklere 7'den 70'e herkes katılma imkanı buluyor. Atölye ve etkinlik programları için SEKA Kağıt Müzesi sosyal medya hesapları ve internet sitesinde yer alan duyuruları takip edip katılım sağlanabiliyor.