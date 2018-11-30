SEKA Kağıt Müzesi köyleri geziyor

SEKA Kağıt Müzesi'nin başlattığı köy okulları projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilere geri dönüşüm ve kağıt üretimi hakkında bilgi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SEKA Kağıt Müzesinin köy okulları projesi başladı. Bu çerçevede, Kocaeli'nin köy okullarında eğitim gören çok sayıda öğrencinin gerçekleştirilen aktiviteler ile geri dönüşüm ve kağıt üretimi hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor. Anlamlı projede ilk olarak Çubuklu Osmaniye okulunda düzenlenen etkinlikte 200 öğrenciye kağıt müzesi, kağıt üretim süreçleri ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler daha sonra el yapımı kağıt atölyesinde geri dönüşümden elde edilen hamurlardan kendi kağıtlarını yaptı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında her hafta bir köy okulu SEKA Kağıt Müzesi ile buluşuyor. İlk aşamada belirlenen 24 okulda gerçekleştirilecek proje ile çocukların geri dönüşüm hakkında bilinçlenmesi ve kağıt üretim süreçlerini öğrenmesi amaçlanıyor. Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü İsmail Aslan, projenin çocuklarımızın küçük yaştan itibaren geri dönüşümün önemini kavraması açısından çok önemli olduğunu belirterek, SEKA Kağıt Müzesi'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.