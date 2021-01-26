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Seka Tünelinde bakım ve temizlik yapıldı

Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından, D-100 üzerindeki trafiği büyük ölçüde rahatlatan Seka Tünelinde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kent içi trafik yükünü de taşıyan Seka Tüneli alt ve üst geçişleriyle Kocaeli'nin en çok kullanılan alanlarının başında geliyor. Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Seka Tünelinin her iki güzergahında da aydınlatma arıza bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bakım çalışmalarının ardından ise temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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