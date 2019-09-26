Seka Tüneli'nin üstündeki yeşil alan bakımdan geçiyor

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarındaki yeşil alanların da bakım ve onarımını yapıyor. Bu doğrultuda İzmit SEKA Tüneli üzerinde bulunan yeşil alanda, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yeşil alanda yapılan çalışmalarla mevkiinin güzel yapısının korunması amaçlanıyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında kentsel donatıların zımpara temizliğini ve ahşap kısımların vernik işlerini yapıyor. Beton kısımlarında boyamaları yapılırken güneş kesen pergolelerin ahşapları değiştiriliyor. Yeşil alanda bulunan çiçeklerin değişimi ve çeşitli bitki dikimleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca mevkide bulunan otların biçimleri de yapılıyor.

Bakım çalışmalarının yanı sıra onarımlarda gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tünel üzerindeki havalandırma bacalarının üzerinde bulunan granit ve mermerlerin de onarımını yapıyor. Çalışmalar kapsamında kırılan ve zarar gören kısımlar onarılıyor.