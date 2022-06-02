Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Sekapark A.Ş., TABİP projesinin ardından organik tarıma geçiş sürecini başlattı.

Sekapark A.Ş tarafından 2020 sonbahar döneminde başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile biberiye, tıbbi nane, melisa bitkileri ile organik tarıma geçiş süreci başladı. Yapılan saha denetimlerinde yüzde 100 başarı sağlandı. Ecocert organik sertifikalandırma çalışmaları devam edecek.

Yapılan çalışmalar sonrası organik tarıma uygun tarım arazileri belirlendi. Sekapark A.Ş, organik tarıma geçişle birlikte katma değeri yüksek olan ürünlerine bir değer daha katmış olacak. Avrupa Birliği mevzuatına uygun uygun olarak başlatılan sertifikalandırma süreci sonunda, çıkacak ekstrakt, uçucu yağlar ve baharat ürünleri hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek katma değere ulaşacak.

TABİP Projesi çerçevesinde Kocaeli genelinde şimdiye kadar 47 köyde, 1300 dekar civarı alanda tıbbi aromatik bitki dikimleri gerçekleştirildi. Yeni sezon ile birlikte çiftçi başvuruları alınmaya başlandı, tarla hazırlık ve dikim işlemleri organik tarım mevzuatına uygun olarak devam ediyor.