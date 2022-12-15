Sekapark ışıl ışıl olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir aydınlatma çalışmaları çerçevesinde Sekapark'taki ekonomik ömrünü tamamlanmış 420 direğin demontajı yapıyor. Bu değişim yapılırken, ilave direklerle beraber 460 yeni direk ve 820 nema soketli armatür ile akıllı aydınlatma sistemi yapılıyor. Akıllı aydınlatma ile armatürler uzaktan açılıp kapatabilecek, farklı kademelerde aydınlatabilecek, akım-güç-konum-arıza durumu gibi bilgilere ulaşılabilecek. Bütün bu parametrelerin, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda bulunacak ara yüz programı ile takip ve kontrolü yapılacak.

Öte yandan, demontajı yapılan 420 direkten kullanılabilecek durumda olanlar, yeniden dizayn edilerek Kocaeli'nin farklı noktalarında kullanılacak. Böylece eski direklerden geri dönüşüm yapılacak.