Sekapark- Plajyolu tramvay hattı 1. etabında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otogar ile Sekapark Bilim Merkezi arasında hizmet veren Akçaray Tramvay Hattı'nı Sekapark'tan Plaj Yolu'na kadar uzatıyor. 2,2 km olan yeni hatta bin 600 metre olan birinci etabında hat çalışmaları tamamlanırken ince işler devam ediyor. Birinci etap kapsamında istasyonların da imalatları tamamlanırken korkuluk ve cam yerleştirme işleri yapılıyor. Birinci etapta ray döşeme çalışmaları tamamlandı.

Toplamda 4 istasyonun bulunduğu Sekapark-Plajyolu Tramvay hattında dere üzerine inşa edilen 2 adet menfezin yapımı tamamlandı. Birinci etap kapsamında bin 600 metrelik ray döşeme imalatı ve hat içerisinde tramvay araçlarına enerji sağlayan direklerin montajları da tamamlandı. Hattın yanında yan yol açıldı ve yan yolun kaldırım çalışmaları da sona erdi. Hattın 600 metrelik ikinci etabına çalışmaları da en kısa zamanda başlayacak.

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray tramvay hattının Sekapark-Plajyolu bölümünde 4 yeni istasyon yapılacak. 2,2 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi–Okullar Bölgesi'nden oluşan birinci kısım, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamında ise 600 metrelik ikinci kısım hayata geçirilecek.

Öte yandan tramvay hattı giderek şehir geneline yayılıyor. Daha önce ihalesi yapılan projeye göre Kuruçeşme, Şehir Hastanesi ve Alikahya Stadyum güzergahında toplamda 8 kilometre olmak üzere üç yeni hat mevcut hatta entegre edilecek. Kuruçeşme hattı 1 kilometre uzatılarak Plajyolu tramvay hattına bağlanacak. Alikahya Stadyum hattı da 3,5 km uzanarak Yahya Kaptan'da mevcut hatla birleşecek.