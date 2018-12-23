Sekapark-Plajyolu tramvay hattı birinci etabında raylar döşendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otogar ile Sekapark Bilim Merkezi arasında hizmet veren Akçaray Tramvay Hattı'nı Sekapark'tan Plaj Yolu'na kadar uzatıyor. 2,2 kilometre olan yeni hatta bin 600 metre olan birinci etabın çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacak. Birinci etap kapsamında 3 istasyonun çelik montajları ve kaplama imalatları devam ediyor. Birinci etapta ray döşeme çalışmaları tamamlandı.

Toplamda 4 istasyonun bulunduğu Sekapark-Plajyolu tramvay hattında dere üzerine inşa edilen 2 adet menfezin yapımı tamamlandı. Birinci etap kapsamında bin 600 metrelik ray döşeme imalatı bitirildi. Hat içerisinde tramvay araçlarına enerji sağlayan direklerin montajlarına başlandı. Hattın yanında yan yol açıldı ve yan yolun kaldırım çalışmalarına başlandı. Hattın 600 metrelik ikinci etabına çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray tramvay hattının Sekapark-Plajyolu bölümünde 4 yeni istasyon yapılacak. 2,2 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi-Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamında ise 600 metrelik ikinci kısım hayata geçirilecek.

Öte yandan tramvay hattı giderek şehir geneline yayılıyor. Daha önce ihalesi yapılan projeye göre Kuruçeşme, Şehir Hastanesi ve Alikahya Stadyum güzergahında toplamda 8 kilometre olmak üzere 3 yeni hat mevcut hatta entegre edilecek. Kuruçeşme hattı 1 kilometre uzatılarak Plajyolu tramvay hattına bağlanacak. Alikahya Stadyum hattı da 3,5 kilometre uzanarak Yahya Kaptan'da mevcut hatla birleşecek.