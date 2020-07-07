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Sekapark'ta sosyal mesafeli açık hava konseri düzenlendi

Kocaeli (İHA) –Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark alanında düzenlenen sosyal mesafeli yaz konseri beğeni topladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açık hava konseri düzenlendi. Sekapark uçurtma tepesinde düzenlenen konserde Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği eserler, beğeniyle dinlendi. Sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat edilerek düzenlenen açık hava yaz konserinde Kocaelililer keyifli zaman geçirdi. Covid-19 pandemisi sonrası ‘Yeni Normal Süreçle' birlikte tüm ilçelerde konser etkinlikleri 7 Temmuz Salı 19.00'da Gölcük Anıtpark'ta, 11 Temmuz Cumartesi ise saat 19.00'da Derince Harikalar Sahili'nde devam edecek.

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