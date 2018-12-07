Şeker hastalığına ve fazla kiloya karşı üşüyün

Dr. Lütfiye Derya İnal, soğuk havada uyarılan kahverengi yağ dokusunun ısı düzenleyici olduğunu belirterek, “Kahverengi dokusu, yağ yakıyor. Hatta bu işlemi yaparken sadece yağı değil, şekeri de kullanıyor” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfiye Derya İnal, soğuktan korunmanın yolları hakkında önemli bilgiler verdi. Soğuk havalarda korunmanın yolları hakkında önemli bilgiler aktardı. Yağ dokusunun organları ve vücudu soğuk gibi dış etkilere karşı koruduğunu ifade eden Uzm. Dr. Lütfiye Derya İnal, insanların üşümesi sonucunda vücuttaki artan kahverengi yağ dokusunun ısı düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. İnal, fazla kiloların yararlı olmadığını, hem birçok hastalığa zemin hazırladığını hem de vücudun ısı dengesini sağlayan kahverengi yağ dokusunun aktivitesini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İnsanların kısa süreli soğuğa maruz kalarak kahverengi yağ dokusunu uyarabileceklerini belirterek, soğuk havada yürüyüşe çıkmalarını, oda sıcaklıklarını düşürmeleri ve ılık su ile duş almalarını önerdi.

“Basen ve göbeğin nedeni beyaz yağlar”

Kahverengi yağ dokusunun yararlarından bahseden İnal şunları söyledi: “Yağ dokusu bizi ve iç organlarımızı dış etkilerden koruyan bir dokudur. Fazlalığında ise hiç de hoşlanmadığımız; göbekli, basenli ve gıdılı bir görünüme sahip oluruz, üstelik bel çevresindeki yağlanma insülin direnci, hiperlipidemi ve diyabet hastalığına da davetiye çıkarır. Bebekler üşüdüklerinde bizim gibi titreyerek ısı üretemezler dolayısıyla onları soğuktan kahverengi yağ dokusu korur. Uzun yıllar bu dokunun sadece bebeklerde olduğu bilinirken 2009'da bilim insanları yetişkinlerde de bu yağ dokusunun varlığını saptadılar. Yetmedi, arttırılabildiğini gördüler. Nedir bu dokuyu bu kadar ilginç yapan? Beyaz yağ dokusu fazla enerjiyi yağ olarak depolarken, kahverengi dokusu yağ yakıyor. Hatta bu işlemi yaparken sadece yağı değil, glikoz; yani şekeri de kullanıyor. İnsülin duyarlılığını artırıyor. Dolayısıyla diyabet ve obezite karşıtı bir yağ dokusu olarak karşımıza çıkıyor. En çok iki kürek kemiği arasında, omurga etrafında ve köprücük kemiklerinin üzerinde bulunur. Soğuk, sempatik sinir sistemini aktive ederek kahverengi yağ dokusunu uyarır.”

“Kat kat giyinmeyin, kaloriferi sonuna kadar açmayın”

Alınan fazla kiloların kahverengi yağ dokusunun işlevini azalttığını dile getiren Uzm. Dr. Lütfiye Derya İnal, “Yapılan çalışmalarda kısa süreli soğuğa maruz kalan farelerde ve insanlarda kahverengi yağ dokusunun arttığı görülmüştür. Ancak yaşlı ve aşırı kilolu bireylerde bu dokunun aktivitesi, zayıf ve genç bireylere göre daha azdır. Öyle hem beyaz hem kahverengi yağım olsun diyemiyoruz. Aldığımız fazla kilolar yararlı olmadığı gibi hem birçok hastalığa zemin hazırlıyor hem de kahverengi yağ dokusunun aktivitesini azaltıyor. Abartılı soğuk maruziyetlerini önermemiz mümkün değil, ancak yaşam alanlarınızda oda sıcaklıklarını düşürün. Kat kat giyinmeyin. Soğuk havalarda yürüyüşe çıkın. Soğuğa yakın ılık su ile banyo yapın. Kahverengi yağ dokusunun etkileri halen daha araştırılan bir konudur. Diyabet ve obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde ne derece yer alır şu an için bilinmiyor. Daha çok çalışmaya ve araştırmaya ihtiyaç var” dedi.