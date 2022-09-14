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Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.


Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan iç ve dış cephe mantolama, elektrik, mekanik ve tesisatı çalışmalarının devam ettiği Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde hummalı çalışma yürütülüyor.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Şekerpınar Mahalle Danışma Meclisimizde vatandaşlarımızın bizden iki önemli talebi olmuştu. Birincisi sağlık ocağı, ikincisi ise bilgi evi. Bunlar bizim seçim beyannamemizde olmayan yatırımlardı. Ancak vatandaşımızın yoğun bir şekilde bilgi evi ve sağlık ocağı talebine duyarsız kalmadık. Bu haklı talep için biz de derhal işe koyulduk. Yıl sonuna doğru projeyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.

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