Sel bölgesine desteğe gidenlere teşekkür belgeleri verildi

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına katılan belediyeler, AFAD gönüllüleri, STK'lar ve çeşitli kurumlara teşekkür belgeleri verildi. Programda, saha eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine kimlik kartları da takdim edildi.

Kocaeli Valiliği toplantı sonunda gerçekleştirilen programda, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına katılan belediyeler, AFAD gönüllüleri, STK'lar ve çeşitli kurumlara, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi. Takdim töreni, Vali Yardımcısı Ali Ada başkanlığında gerçekleştirildi.

Arama kurtarma için çalışan personel ve gönüllülere teşekkürlerini sunan AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, afetler öncesi yapılan risk azaltma çalışmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sel bölgesine gidenlere teşekkür belgesi

Konuşmaların ardından sel bölgesinde iyileştirme çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına, Körfez Belediyesine, İzmit Belediyesine, Derince Belediyesine, Dilovası Belediyesine, Gebze Belediyesine, Gölcük Belediyesine, AFAD İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, diğer arama kurtarma kuruluşlarına ve 28 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda, saha eğitimlerini tamamlayarak AFAD gönüllüsü olan 64 kişiye de kimlik kartları verildi.