İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında derelerden akan çamurlu sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında derelerden akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü. Mavinin yerini kahverengiye bıraktığı deniz havadan görüntülendi.


Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeni ile bir çok ilçede sel baskınları meydana geldi. Kandıra ilçesinde de sağanak yağış sonrası derelerden akan çamurlu sel suları Karadeniz'in kıyı kesimini kahverengiye bürüdü. Saatler boyunca deniz yüzeyinde kalan çamurlu su havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.