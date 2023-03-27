İhlas Haber Ajansı

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Selden etkilenen polis lojmanları, İzmit Belediyesi ekiplerince temizleniyor

İzmit Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’da polis lojmanlarının temizlik çalışmalarına destek veriyor.

İzmit Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'da polis lojmanlarının temizlik çalışmalarına destek veriyor.


Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 9 personel ve 6 araçla bölgeye intikal eden İzmit Belediyesi, çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Adıyaman'ın Tut ilçesinde çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, yaraların hızlıca sarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber büyük çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden dolayı çamurla kaplanan polis lojmanlarında temizleme çalışması başlattı. Ekipler, polis lojmanlarına vidanjör ve su tankeri ile müdahale ederek çamurla kaplanan zemini temizliyor.

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