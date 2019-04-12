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Şener Söğüt ilk atamasını gerçekleştirdi

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilk atamasını gerçekleştirdi.

Özel Kalem Müdürlüğü görevine Zekeriya Çetin getirildi.


Yerel Seçimlerinin ardından Körfez Belediye Başkanlığı görevine seçilen ve önceki gün görevi İsmail Baran'dan devralan Şener Söğüt, belediye içerisinde ilk atamasını da gerçekleştirdi. Söğüt, ilk olarak Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllardır belediyede görev yapan Zekeriya Çetin'i getirdi.


Zekeriya Çetin kimdir?


1969 Sakarya Karasu doğumlu olan Zekeriya Çetin, Ferizli Recep Bey Endüstri Meslek Lisesi mezunu. 1993-2014 yılları arasında özel sektörde görev yapan Çetin, bu süre içerisinde sendika iş yeri baş temsilciği görevini de yürüttü. Çeşitli STK'larda da yönetici olarak görev yapan Çetin, aynı zamanda Trabzonspor Kongre Üyesi. AK Parti'nin kuruluşunda yer alan Çetin, 2014 yılından bu yana Körfez Belediyesi'nde görev yapıyor. Çetin, evli ve 3 çocuk babası.

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