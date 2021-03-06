Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"

Son 2 yılda Körfez'de hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Söğüt, "450 milyon TL'lik borcu ödeyerek Körfez'in geleceğini kurtardık" dedi.

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde pandemi kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi. Toplantıda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve parti üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen 9 şehit için dualar edildi. Daha sonra konuşmasına başlayan Söğüt, "Teşkilatlarımızla bir araya gelmeyi özlemişiz. 1 yıldır pandemi sürecindeyiz. Bu dönemde de halkımızın ve esnafımızın yanında olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Belediye olarak imkanlarımızı adeta seferber ettik. Tabi süreç devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak birlikte 'mavi bir kent' için büyük hassasiyet göstermeliyiz. Bizler de eğer gerekirse yatırımları iptal eder ve vatandaşımızın sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. Bana göre bu dönem içerisinde bu kente yaptığımız en önemli hizmet: 450 milyon TL'lik SGK ve vergi borçlarını ödemek oldu. Bu kentin geleceğini kurtardık" dedi.

Üst yapıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 45 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Söğüt, "Altyapı da önceliğimiz olan konulardan biriydi. Zor bir süreç ama ilçemizin ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. 400 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. Kentin bir sorununu da bu süreçte çözeceğiz" diye konuştu.