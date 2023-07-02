Şenlikten çocuk sesleri yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bayram şenliği, Kandıra Eğercili köyünde devam etti. Şenlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında şenlikler düzenledi. Bayramın ikinci günü başlayan ve çocuklara yönelik olan şenlikler, bayramın dördüncü gününde Kandıra Eğercili köyünde devam etti. Güvenler mevkiine kurulan alanda çocuklar için her şey düşünüldü. Oyun gruplarından palyaçolara, patlamış mısırdan pamuk şekere ve sürpriz hediyelere kadar her şeyin olduğu şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar ve aileler bayramın coşkusunu Büyükşehir'in etkinlikleriyle yaşadı. Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik ederken, oyun grupları çocuk sesleriyle doldu taştı. Palyaçolar ile dans edip oynayan çocuklar bol bol patlamış mısır ve pamuk şeker yedi.