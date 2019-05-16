Sepaş Enerji ailesi iftarda buluştu

Başta Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu olmak üzere Türkiye'nin her yerinde 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji ailesi iftarda bir araya geldi.

Sapanca Maja'da gerçekleşen iftara tüm Sepaş Enerji çalışanlarıyla birlikte Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Petr Dokladal ile Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz da katılım gösterdi.

İftarda konuşan Genel Müdür Hakan Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji ailesiyle bir arada olduğumuz her an benim için değerli. Ancak Ramazan ayında bir araya gelmemiz bu geceye ekstra bir önem katıyor. Toplumsal ve insanı dayanışmanın en üst düzeye çıktığı ramazanın tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.