Sepaş Enerji kadınlarına iyilik kolyeleri hediye edildi

7 milyon müşterisi ve çalışanlarının hayatlarına dokunan Sepaş Enerji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle AÇEV'in “Hayata Ortak Ol” Projesi'ne destek oldu.

Gazeteci Ayşe Arman tarafından başlatılan İyilik Hareketi'ne dahil olan Sepaş Enerji, proje kapsamında Ayşe Arman'ın tasarladığı Sakajewa İyilik Kolyeleri'ni tüm kadın çalışanlarına hediye etti. Anlamı iyilik olan Sakajewa kolyelerini takarak fotoğraf çektiren Sepaş Enerjili kadınlar, hemcinslerinin hayat içinde daha aktif olma, eğitim ve iş hayatına atılma ve çocuklarıyla birlikte daha güzel bir geleceğe doğru yol alma hayallerine ortak olmak için AÇEV'e yapılan destekle etkinliğin büyük bir anlam kazandığını ifade ettiler.

8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bu anlamlı iki projeye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Enerji sektöründe kadın gücüne inanıyorum. Kadın çalışanlarımıza verdiğimiz önemin yanı sıra fırsat eşitliği politikamız doğrultusunda eşitlik ve adalet ilkelerine sadık kalarak tüm enerjimizi insan için harcıyoruz” diye konuştu.