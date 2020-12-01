Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor

Konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, iletişimde yeni bir uygulamaya daha imza attı. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Sepaş Enerji Buluşmalarında, her bölümde yeni bir konukla enerji sektörüne ilişkin merak edilenler konuşulacak. Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük'ün sunuculuğunu üstlendiği programın, ilk bölüm konuğu Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Müdürü Suat Kavgacı oldu. Elektrik sektöründe tedarik ve dağıtım şirketi arasındaki farkların ele alındığı söyleşide, aboneleri yakından ilgilendiren önemli bilgilere yer verildi.

“Enerjiyi konuşmak için buluşuyoruz” mottosuyla hazırlanan programın, Sepaş Enerji'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği kaydedildi. Tüketicilerin sektöre dair öğrenmek isteyeceği online söyleşinin gelecek bölümlerindeyse elektrik sözleşmelerine ilişkin ayrıntılar, elektrik faturaları, doğru tarife seçimi, enerji ticareti ve yeşil enerji sertifikası gibi pek çok konuya yer verilecek.