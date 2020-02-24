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Sepaş Enerji yeni adresinde

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya’nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji’nin müşteri hizmetleri merkezi, yeni adresine taşındı.

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji'nin müşteri hizmetleri merkezi, yeni adresine taşındı.


Hizmet noktalarını fiziksel olarak yenileyen Sepaş Enerji'nin müşteri hizmetleri merkezi, yeni binasına taşındı. Sepaş Enerji aboneleri, abonelikleriyle ilgili işlemlerini 24 Şubat itibarıyla Yahya Kaptan'da bulunan yeni adreste yapmaya başladı. Kandıra sapağında bulunan binadan 3 kilometre ilerideki adrese taşınan Sepaş Enerji, hizmetlerini Yahya Kaptan Mahallesi Şevval Sokak adresinde devam ediyor.


Sepaş Enerji'nin Genel Müdürlük binasının da yer alacağı adrese ulaşmak isteyen vatandaşlar, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden otobüs ve minibüs hatlarını kullanabilecek.

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